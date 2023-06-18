Виготовлений задовго до короля Артура: у Баварії знайшли меч, вік якого – понад 3 тисячі років

Дата кування меча — приблизно XIV століття до нашої ери – бронзове століття

Серед археологів усього світу цінуються такі знахідки, як холодна зброя – вважається, що для її виготовлення цивілізація в даному населеному пункті мала знаходитися на досить високому рівні, і місце знахідки є перспективним з погляду подальших пошуків.

Тому можна зрозуміти почуття археологів, які виявили бронзовий меч під час розкопок у Баварському місті Нердлінген (Німеччина). Його вік оцінили більш ніж у 3000 років.

Про це пише The Guardian із посиланням на Баварське державне управління з охорони пам’яток.

Зазначається, що археологи виявили стародавнє поховання, в якому лежали останки трьох людей: дорослих чоловіка і жінки, а також дитини. Як ці люди були пов’язані один з одним за життя — поки що не ясно.

Крім супровідного інвентарю, в могилі знайшли бронзовий меч, що чудово зберігся, з восьмигранною рукояттю, який виготовили приблизно в XIV столітті до нашої ери.

Невдовзі вчені планують дізнатися, де було виготовлено меч — на території самої Баварії чи його привезли туди з іншого регіону.

У бронзовому столітті, до якого попередньо віднесли знахідку, було три основні центри розповсюдження мечів із восьмигранними рукоятями: у Південній Німеччині, Північній Німеччині та Данії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у сусідній Польщі виявлено кинджал, якому 3500 років.