"Ножик" стародавніх хазар: у Польщі виявлено кинжал, якому 3500 років

Цінний артефакт був виготовлений приблизно за півтори тисячі років до нашої ери

У ще одній країні, яка знаходиться поряд з Україною, виявлено цінний історичний артефакт.

Йдеться про бронзовий кинжал, вік якого становить 3,5 тис. років.

Знайдено його під Красниставом – містом на південному сході Польщі, що в Люблінському воєводстві, пише видання Polish News.

Про те, що кинжал був виготовлений між 1600-1300 pp. е., повідомив Павло Віра – голова Хелмського відділення Воєводського управління з охорони пам’яток у Любліні.

"У матеріальному сенсі ця річ нічого не варта, тоді як її історична та наукова цінність безцінна ", — зазначив Віра, додавши, що це сенсаційна знахідка.

Кинжал у хорошому стані, на його краях немає слідів зношування. Довжина зброї близько 16 см, ширина приблизно 4 см у найширшому місці та 0,5 см – у найвужчому. Скоріш за все, вважає Віра, предмет потрапив на польську землю разом із його виробниками, які переселилися з півночі Дунаю.

"Цей предмет не місцевий. Швидше за все, він потрапив сюди із сьогоднішньої Угорщини, Чехії, Австрії, Словаччини — з Придунав’я", — пояснив фахівець.

Подібні артефакти бронзової доби знаходили в Підкарпатті та Мазурах, але в Польщі таких предметів дуже мало, всього близько дюжини.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні в похованні скіфських аристократів виявили сагайдак і дерев’яне начиння.