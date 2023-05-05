"Ножичек" древних хозар: в Польше обнаружен кинджал, которому 3500 лет

Ценный артефакт был изготовлен примерно за полторы тысячи лет до нашей эры

В еще одной стране, которая находится рядом с Украиной, обнаружен ценный исторический артефакт.

Речь идет о бронзовом кинжале, возраст которого составляет 3,5 тыс. лет.

Найден он был под Красныставом – городом на юго-востоке Польши, что в Люблинском воеводстве, пишет Polish News.

О том, что кинжал был изготовлен между 1600-1300 гг. до н.э., сообщил Павел Вира – глава Хелмского отделения Воеводского управления по охране памятников в Люблине.

"В материальном смысле эта вещь ничего не стоит, тогда как ее историческая и научная ценность бесценна", — отметил Вира, добавив, что это сенсационная находка.

Кинжал в хорошем состоянии, на его кромках нет следов износа. Длина оружия около 16 см, ширина примерно 4 см в самом широком месте и 0,5 см – в самом узком. Скорее всего, считает Вира, предмет попал на польскую землю вместе с его производителями, которые переселились на север от Дуная.

"Этот предмет не местный. Скорее всего, он попал сюда из сегодняшней Венгрии, Чехии, Австрии, Словакии – из Придунавья", – пояснил специалист.

Подобные артефакты бронзового века были найдены в Подкарпатье и Мазурах, но в Польше таких предметов очень мало, всего около дюжины.

Ранее сообщалось о том, что в Украине в погребении скифских аристократов обнаружили колчан и деревянную утварь.