Изготовлен задолго до короля Артура: в Баварии обнаружили меч, возраст которого - более 3 тысяч лет

Дата ковки меча — примерно XIV-й век до нашей эры – бронзовый век

Среди археологов всего мира ценятся такие находки, как холодное оружие – считается, что для их изготовления цивилизация в данному населенном пункте должна была находиться на достаточно высоком уровне, и место находки является перспективным с точки зрения дальнейших поисков.

Поэтому можно понять чувства археологов, которые обнаружили бронзовый меч во время раскопок в баварском городе Нердлинген (Германия). Его возраст оценили более чем в 3000 лет.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Баварское государственное управление по охране памятников.

Отмечается, что археологи обнаружили древнее погребение, в котором покоились останки трех человек: взрослых мужчины и женщины, а также ребенка. Как эти люди были связаны друг с другом при жизни — пока не ясно.

Помимо сопроводительного инвентаря, в могиле нашли прекрасно сохранившийся бронзовый меч с восьмигранной рукоятью, который изготовили примерно в XIV веке до нашей эры.

Вскоре ученые планируют узнать, где был изготовлен меч — на территории самой Баварии или же его привезли туда из другого региона.

В бронзовом веке, к которому предварительно отнесли находку, было три основных центра распространения мечей с восьмигранными рукоятями: в Южной Германии, Северной Германии и Дании.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в соседней Польше обнаружен кинжал, которому 3500 лет.