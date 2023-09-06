На Солнце активизировалось "спящее" пятно: вызовет ли оно магнитную бурю на Земле

Светило снова капризничает

Хотя ученые наблюдали за солнечным пятном AR3421, которое могло взорваться в ближайшее время. Однако не оно станет причиной вероятных штормов на Земле, а другое пятно, которое "проснулось" через два дня после своего создания.

Как сообщают ученые с сайта Spaceweather, два выброса корональной массы (СМЕ) вылетели в космос 5 сентября. Но есть вероятность, что два взрыва ударятся о комету Нисимура.

В то же время астросиноптики из Meteofor говорят, что на нашей планете в течение 6-8 сентября будет царить геомагнитная тишина.

Тем временем солнечная лаборатория Tesis.xras обнародовала обновленный график геомагнитных штормов на сентябрь и начало октября.

В сентябре состоится 3 геомагнитных возмущения 4 баллов силой — 14, 23 и 29 сентября.

А в следующем месяце земляне готовятся к возмущению 4 баллов. В частности, он состоится 1 и 2 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.