Солнечных пятен становится все больше: станут ли они причиной магнитной бури на Земле

Специалисты по лабораториям предостерегают об ударе

Астросиноптики предупреждали о предполагаемом взрыве на солнечном пятне, которое "проснулось" спустя два дня после своего создания, но светиле оно не одно. Ученые говорят, что на Солнце есть группа пятен, которые очень быстро растут.

Как сообщают синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) для Spaceweather, вероятность вспышек класса М на звезде 7 сентября составляет 25%, а класса Х – 5 процентов.

В то же время специалисты с сайта Meteoprog говорят, что 7 сентября существенных магнитных бурь не ожидается.

"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,26", — говорится на сайте.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светиле за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.