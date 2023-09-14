Землю накроет двухдневная магнитная буря: какой мощности она будет

Метеозависимым стоит заранее позаботиться о своем состоянии

Практически каждый день на Солнце происходят какие-то выбросы корональной массы (СМЕ) от пятен или плазмы. Астросиноптики говорят, что не все действия на светиле могут спровоцировать магнитные бури на Земле. Хотя на нашей планете сейчас геомагнитная тишина, однако сентябрь еще принесет людям штормы.

Как сообщает сайт METEOAGENT, в течение 14-30 сентября геомагнитная активность на светиле будет преимущественно низкой.

Во второй декаде осеннего месяца состоится двухдневная магнитная буря и ее максимальная мощность будет достигать 7-8 баллов. Она прогнозируется 15-16 сентября.

Следующие шесть дней на Земле будет геомагнитная тишина (17-22 сентября).

А уже в начале третьей декады месяца возобновится небольшое магнитное возмущение 4 баллов – 23 сентября.

А после 23 сентября магнитная активность на Земле упадет, и такая ситуация продержится до конца месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.