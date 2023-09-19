Магнітна буря триває на Землі: названо дату, коли її потужність буде максимальна

З'явився невтішний прогноз

Протягом вересня астросиноптики неодноразово казали, що місяць прогнозується метеоспокійним. Однак на Землі 12 вересня відбулась перша магнітна буря, яка сягала 6 балів потужності. Вчені впевнені, що шторми триватимуть майже весь час другої декади місяця.

Як повідомляють на сайті Spaceweather, геомагнітний шторм, який відбувся 18 вересня, прибув на Землю раніше, аніж очікувалось. Викид корональної маси (СМЕ) викликав магнітну бурю G2 і спричинив яскравими полярними сяйвами.

Водночас за даними сайту Meteoagent можна дізнатись графік магнітних бур у вересні.

З 19 вересня потужність магнітної бурі збільшилась до 7 і зараз перебуває на цьому рівні. Це буде максимальний рівень з трьох найближчих днів. Геомагнітний шторм триватиме ще 20 та 21 вересня. Тоді його сила коливатиметься в межах 5-6 балів.

Після того лише 23 вересня поновиться невелике магнітне збурення 4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вчені з сонячної лабораторії продемонстрували, як утворюється сонячний спалах на зірці.