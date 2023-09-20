На Сонці відбувся потужний спалах: скільки ще триватиме магнітна буря на Землі

Метеозалежним варто підготуватись до головного болю

Понад три дні поспіль на Землі панує геомагнітний шторм, який максимально сягав 7 з максимальних 9 балів потужності. Фахівці з сонячних лабораторій були впевнені, що він має завершитись через декілька днів, тобто 21 вересня, однак у Сонця інші плани.

Як повідомляє сайт Spaceweather, велика сонячна пляма AR3435 викликала потужний сонячний спалах класу M4. Будь-які вибухи 20 вересня будуть геоефективними, оскільки пляма майже прямо повернута до Землі.

Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Водночас за даними синоптичного ресурсу Meteoagent земляни можуть дізнатись, допоки буде тривати геомагнітний шторм у вересні.

Найближчі три дні на Землі буде велика магнітна активність. 20 вересня сила геомагнітного шторму сягає 5 балів потужності, тобто слабка. Наступного дня (21 вересня) він збільшиться до 6 балів, а 22 вересня — зафіксується на рівні 7 балів.

Після бурі на Землі запанує геомагнітна тиша, хоча 23 та 29 вересня поновиться невелике збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка погода в Україні очікується протягом осені за прогнозами народного синоптика.