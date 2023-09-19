Не схожий на інші знахідки: у Шотландії знайшли унікальний артефакт епохи вікінгів

Камінь може бути пов’язаний з іншою культурою

У Шотландії знайшли ранньосередньовічний камінь "Воїн Гована" з епохи вікінгів. Примітно, що він не схожий на жодну подібну знахідку, виявлену в цьому регіоні.

Про це повідомляє Arkeonews. Археологи знайшли рідкісний камінь 16 вересня 2023 року під час розкопок старої парафіяльної церкви Гован-Олд у портовому місті Глазго, що у західній низовині Шотландії.

Ця місцевість славиться різними знахідками епохи вікінгів. На різьбленому камені зображено чоловіка, що стоїть боком із круглим щитом. У нього гостра борода, спадаючий хвіст і стрижень через плече. "Воїн Гована" унікальний в існуючій колекції завдяки своїм стилістичним характеристикам, які проводять паралелі з піктським мистецтвом. Усі зображення на каменях IX століття можуть символізувати зв’язки між піктськими правителями Шотландії та Ірландії.

Камінь "Воїн Гована" був виявлений під час організованого громадського дня веселощів у рамках фестивалю "Дні відкритих дверей у Глазго", що координується Фондом охорони будівель Глазго.

Відомо, що церква Гован-Олд — це найстаріший християнський об’єкт у Глазго сьогодні з усіх відомих. Він був побудований в 1888 на релігійному місці, яке вперше згадувалося в VI столітті. У 2007 році преподобний Том Девідсон Келлі, колишній служитель церкви, описав йог як "можливо найзначнішу церкву в Глазго, включаючи Кафедральний собор".

У Олд Говані також розташований музей каменів Гована, де зберігається одна з найкращих у Європі колекцій скульптур епох раннього середньовіччя та вікінгів. На сьогоднішній день там зібрано понад 30 відтворених скульптур, створених давньоваллійським британським королівством Стратклайд, яке керувало долиною Клайд між V і XI століттями нашої ери.

Нинішня знахідка "Воїн Гована" вирізняється серед існуючої колекції, до якої входять унікальний саркофаг Гована, Хрест Гована та п’ять надгробків зі свиней, скандинавський Похоронний пам’ятник у стилі IX–X століть. А все завдяки унікальним стилістичним характеристикам, які схожі на піктське мистецтво та різьблення з острова Мен. Річ у тому, що стиль різьблення колекції Гована масивний і самобутній, але на "Воїні Гована" є легкі надрізи, тому дослідники можуть провести паралелі з піктським камінням, такими як Людина-Ріні з Абердіншира.

"Цей стиль змушує нас думати як про піктський світ, так і про остров Мен, і цікаво, що ми знаходимося на півдорозі між цими двома місцями. Гован — ідеальне місце для об’єднання цих двох художніх традицій або стилів. Це, напевно, найважливіша знахідка, яку я зробив за 30 років роботи в Govan Old. Новий камінь дуже цікавий, тому що він переносить колекцію в інший культурний простір, оскільки він не схожий на важчий і масивніший стиль "Школи Гована". Новий камінь набагато точніший у виконанні з використанням тонших неглибоких надрізів", — сказав професор Стівен Дрісколл.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні знайшли залишки рідкісного святилища приблизно X століття. Стародавні нащадки українців могли збиратися там для ухвалення важливих рішень, проведення обрядових дій.