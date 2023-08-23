Велике щастя для археологів: на Львівщині знайшли рештки унікального святилища

Розкопки в Ілові провели вперше за період незалежності України.

В історико-культурному заповіднику "Стольське городище" у Львівській області археологи знайшли фундамент стародавньої споруди, ймовірно, X століття.

Під час розкопок на околицях села Ілов, на городищі "Печера", науковці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Історико-культурного заповідника "Стольське городище", виявили прямокутну споруду довжиною 12 м та шириною 4 м. По периметру через 1–2 метри є сліди вкопаних стовпів. Про це повідомляє Львівська ОВА.

"Про датування наразі не йдеться – мусимо вивчити всі знахідки прискіпливіше. Але якщо прив’яжемо цю споруду до дохристиянського капища, то йтиметься про 10 ст. Вважаємо, що спершу це городище було святилищем, пізніше воно, очевидно, втратило цю функцію із впровадженням християнства, а вже згодом могло використовуватися як городище-сховище для тих сіл, які фіксуємо навколо цієї гори – в долині річки Іловець. Споруда не була житловою, а мала громадське призначення: про це свідчить відсутність слідів вогнища, невелика кількість уламків горщиків. Люди могли збиратися тут для прийняття важливих рішень, проведення обрядових дій", – сказав науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства Андрій Гавінський.

Уламки інструментів та кераміки

Також було знайдено сліди будівель та господарські ями епохи енеоліту, що належать культурі лійчастого посуду, а також три господарські ями княжого періоду. Крім цього, дослідники виявили уламки кераміки, крем’яні інструменти та інші артефакти.

"Розкопати таке городище, а ще знайти там об’єкти – за велике щастя, це рідкість. Крім того, це не є таке звичайне городище захисного призначення – воно мало іншу функцію, скажімо, сакральну для того часу. Як на таку невеличку площу, розмір городища приблизно 40 на 40 метрів, результати розкопок дуже багаті! Потенційно, вони можуть змінити трактування пам’ятки – дуже рідко зустрічаються такі великі наземні споруди. Подібні споруди трапляються переважно на Буковині. А це буде таке перше городище-святилище, добре досліджене в регіоні Верхнього Дністра", — додає вчений.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Волині археологи відкопали зброю вікінгів.