Большое счастье для археологов: на Львовщине нашли остатки редкого святилища

Раскопки в Илове провели впервые за период независимости Украины.

В историко-культурном заповеднике "Стольское городище" во Львовской области археологи нашли фундамент древней постройки, предположительно, X века.

Во время раскопок в окрестностях села Илов, на городище "Пещера", ученые Института украиноведения им. И.Крипьякевича НАН Украины и Историко-культурного заповедника "Стольское городище", обнаружили прямоугольное сооружение длинной 12 м и шириной 4 м. По периметру через 1–2 метра имеются следы вкопанных столбов. Об этом сообщает Львовская ОВА.

"О датировке пока речь не идет – должны изучить все находки более тщательно. Но если привяжем это сооружение к дохристианскому капищу, то речь пойдет о Х веке. Считаем, что сначала это городище было святилищем, позже оно, очевидно, потеряло эту функцию с внедрением христианства, а уже позже могло использоваться как городище-хранилище для тех сел, которые фиксируем вокруг этой горы – в долине реки Иловец. Сооружение не было жилым, а имело общественное предназначение: об этом свидетельствует отсутствие следов очага, небольшое количество обломков горшков. Люди могли собираться здесь для принятия важных решений, проведения обрядовых действий", – сказал научный сотрудник отдела археологии Института украиноведения Андрей Гавинский.

Обломки инструментов и керамики

Также были найдены следы построек и хозяйственные ямы эпохи энеолита, принадлежащие культуре воронкообразной посуды, а также три хозяйственные ямы княжеского периода. Кроме этого, исследователи обнаружили обломки керамики, кремневые инструменты и другие артефакты.

"Раскопать такое городище, а еще найти там объекты – большое счастье, это редкость. Кроме того, это не обычное городище защитного назначения – оно имело сакральную функцию для того времени. Как для такой небольшой площади (размер городища примерно 40 на 40 метров) результаты раскопок очень богаты. Потенциально они могут изменить трактовку памятника древности – очень редко встречаются такие крупные наземные сооружения. Подобные сооружения встречаются преимущественно на Буковине. А это будет первое городище-святилище, хорошо исследованное в регионе Верхнего Днестра", – добавил ученый.

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