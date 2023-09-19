Не похож на другие находки: в Шотландии нашли уникальный артефакт эпохи викингов

Камень может быть связан с другой культурой

В Шотландии нашли раннесредневековый камень "Воин Гована" из эпохи викингов. Примечательно, что он не похож ни на одну подобную находку, обнаруженную в этом регионе.

Об этом сообщает Arkeonews. Археологи нашли редкий камень 16 сентября 2023 года во время раскопок старой приходской церкви Гован-Олд в портовом городе Глазго, что в западной низменности Шотландии.

Эта местность славится различными находками эпохи викингов. На резном камне изображен мужчина, стоящий боком с круглым щитом. У него острая борода, ниспадающий хвост и стержень через плечо. "Воин Гована" уникален в существующей коллекции благодаря своим стилистическим характеристикам, которые проводят параллели с пиктским искусством. Все изображения на камнях IX века могут символизировать связи между пиктскими правителями Шотландии и Ирландии.

Камень "Воин Гована" был обнаружен во время организованного общественного дня веселья в рамках фестиваля "Дни открытых дверей в Глазго", координируемого Фондом охраны зданий Глазго.

Известно, что церковь Гован-Олд — это самый старый христианский объект в Глазго на сегодняшний день из всех известных. Он был построен в 1888 году на религиозном месте, которое впервые упоминалось в VI веке. В 2007 году преподобный Том Дэвидсон Келли, бывший служитель церкви, описал ее как "возможно, самую значительную церковь в Глазго, включая Кафедральный собор".

В Олд Говане также расположен музей камней Гована, где хранится одна из лучших в Европе коллекций скульптур эпох раннего средневековья и викингов. На сегодняшний день там собрано больше 30 воссозданных скульптур, которые были созданы древневаллийским британским королевством Стратклайд, которое управляло долиной Клайд между V и XI веками нашей эры.

Нынешняя находка "Воин Гована" выделяется среди существующей коллекции, в которую входят уникальный саркофаг Гована, Крест Гована и пять надгробий из свиней, скандинавский Погребальный памятник в стиле IX–X веков. А все благодаря уникальным стилистическим характеристикам, которые похожи на пиктское искусство и резьбу с острова Мэн. Дело в том, что стиль резьбы коллекции Гована массивен и самобытен, но на "Воине Гована" есть легкие надрезы, поэтому исследователи могут провести параллели с пиктскими камнями, такими как Человек-Рини из Абердиншира.

"Этот стиль заставляет нас думать как о пиктском мире, так и об острове Мэн, и интересно, что мы находимся на полпути между этими двумя местами. Гован — идеальное место для объединения этих двух художественных традиций или стилей. Это, наверное, самая важная находка, которую я сделал за 30 лет работы в Govan Old. Новый камень очень интересен, потому что он переносит коллекцию в другое культурное пространство, поскольку он не похож на более тяжелый и массивный стиль "Школы Гована". Новый камень гораздо более точен в исполнении с использованием более тонких неглубоких надрезов", — сказал профессор Стивен Дрисколл.

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