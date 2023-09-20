Космический туризм может не начаться: какая опасность ждет людей за пределами планеты

Длительное пребывание в космосе может вызвать ряд проблем

Человечество изучает космос с давних времен. В настоящее время мы отправляем ракеты и астронавтов за пределы планеты. Вскоре речь может идти об освоении Солнечной системы и даже за ее пределами. Однако исследователи космоса столкнулись с проблемами со здоровьем, вызывающими отсутствие защитного слоя Земли.

Эту проблему нужно решить как можно скорее, ведь миссия на Марс может стать реальностью уже в 2030-х. В The Conversation обозначили основные проблемы, с которыми сталкиваются люди в космосе в сфере здоровья.

Радиация

Магнитосфера вокруг планеты действует как защитный экран, однако вне щита от радиации нет. Излучение может навредить нервной и сердечно-сосудистой системам, вызвав проблемы с сердцем и артериями. Также радиация может вызвать утечку из-за гематоэнцефалического барьера, который защищает центральную нервную систему от крови и веществ в ней. Это может привести к контакту мозга с токсичными соединениями. NASA ищет решение в технологии, встраивая в скафандры и космические аппараты разные материалы, среди которых кевлар. Рассматривается возможность использования продуктов и специальных добавок для снижения рисков.

Гравитация

Люди – земные создания и без привычной гравитации теряют мышечную и костную массу. Это может привести к разрушению костей. Чтобы этому помочь, астронавты будут употреблять добавки. Отсутствие силы тяжести также приводит к тому, что жидкости, в частности, кровь, неправильно распределяются по телу и смещаются к голове. Это может способствовать отрицательным изменениям структуры глаз, из-за чего зрение ухудшится. Для преодоления этой проблемы есть специальные "вакуумные штаны", смещающие жидкости ниже.

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Изоляция

Жизнь небольшой группы людей может привести к проблемам психического характера. Такая проблема более характерна для длительных миссий.

Пока основные проблемы не будут преодолены, человек в космосе сможет находиться благодаря вспомогательным препаратам и множеству технологий. Такая картина далека от описания расслабленного путешествия между звездами.

"Телеграф" рассказывал, что из-за тяжелых условий на других космических объектах NASA может использовать роботов при освоении Луны и Марса. Прототипы уже тестируются на земных задачах.