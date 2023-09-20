Космічний туризм може не розпочатись: яка небезпека чекає на людей за межами планети

Тривале перебування в космосі може викликати низку проблем

Людство вивчає космос з давніх часів. В сучасному ми відправляємо ракети та астронавтів за межі планети. Невдовзі може йтися про освоєння Сонячної системи та навіть за її межами. Однак дослідники космосу зіткнулися із проблемами зі здоров’ям, які викликає відсутність захисного шару Землі.

Цю проблему треба вирішити якомога швидше, адже місія на Марс може стати реальністю вже у 2030-х. У The Conversation окреслили основні проблеми із якими стикаються люди у космосі в сфері здоров’я.

Радіація

Магнітосфера навколо планети діє як захисний екран, однак за його межами щита від радіації немає. Випромінювання може нашкодити нервовій і серцево-судинній системам, викликавши проблеми із серцем та артеріями. Також радіація може викликати витік через гематоенцефалічний бар’єр, який захищає центральну нервову систему від крові та речовин у ній. Це може призвести до контакту мозку з токсичними сполуками. NASA шукає вирішуючі технології, вбудовуючи в скафандри та космічні апарати різні матеріали, серед яких кевлар. Розглядається також можливість використання продуктів та спеціальних добавок для зниження ризиків.

Гравітація

Люди — земні створіння та без звичної гравітації втрачають м’язову та кісткову масу. Це може призвести до руйнування кісток. Аби цьому зарадити, астронавти вживатимуть добавки. Відсутність сили тяжіння також призводить до того, що рідини, зокрема кров, неправильно розподіляються по тілу і зміщуються до голови. Це може сприяти негативним змінам структури очей, через що зір погіршиться. Для подолання цієї проблеми є спеціальні "вакуумні штани", які зміщують рідини нижче.

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Ізоляція

Життя невеликою групою людей може призвести до проблем психічного характеру. Така проблема більш характерна для тривалих місій.

Поки основні проблеми не будуть подолані, людина в космосі зможе перебувати завдяки допоміжним препаратам та використанню безлічі технологій. Така картина далека від опису розслабленої подорожі між зорями.

"Телеграф" розповідав, що через важкі умови на інших космічних об’єктах NASA може використати роботів при освоєнні Місяця та Марсу. Прототипи вже тестуються на земних завданнях.