Дайте Сонцю заспокійливого: коли землянам готуватись до піку магнітної бурі

Велика зірка ніяк не схаменеться

Хоча на світилі активізувалась сонячна пляма AR3435, яка один за одним викликає потужні спалахи, однак вона не є причиною такого затяжного шторму. До того ж викиди, які вона створює, ймовірно, пролітають повз нашу планету.

Як повідомляє сайт spaceweather, сонячний спалах класу M8 від плями AR3435 викинув слабкий викид корональної маси (CME) у космос. Він обмине Землю, пролітаючи на південь від нашої планети пізно 23 вересня.

Водночас сонячна лабораторія Meteoagent оприлюднила графік геомагнітних штормів протягом вересня.

Тож, декілька днів поспіль Землю турбує магнітна буря, яка максимально деколи сягає 7 балів потужності. Наразі, 21 вересня, сила шторму не більше 6 балів, тобто середня, наступного дня, 22 вересня, вона збільшиться до 7 балів, але 23 вересня — поновиться до 6.

Після того земляни 5 днів перепочинуть від головного болю, але 29 вересня відбудеться невелике збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вчені з сонячної лабораторії продемонстрували, як утворюється сонячний спалах на зірці.