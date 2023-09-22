На Землі панує магнітна буря: чи дасть Сонце спокій

З'явився графік геоактивності на Сонці, які можуть бути найближчими днями

Геомагнітний шторм, який охопив Землю кілька днів поспіль, ніяк не закінчиться. Астросиноптики впевнені, що він протримається ще кілька днів та його сила трішки зменшиться.

Як повідомляється на сайті сонячної лабораторії Spaceweather, на цих вихідних, 23-24 вересня, два викиди корональної маси (СМЕ) від сонячної плями AR3435 будуть впливати на магнітне поле Землі, викликаючи геомагнітні бурі класу G1. Окрім того, вони стануть причиною Полярного сяйва над північними штатами США — Міннесотою та Вісконсином.

Водночас вчені з Meteoagent нагадують про графік магнітних бур у цьому місяці й додають, що на ньому відбулись зміни.

Зокрема, астросиноптики прогнозували, що геомагнітний шторм протримається до 23 вересня, однак тепер він відбудеться і наступного дня.

Після того на Землі запанує чотириденна тиша, але під кінець місяця, 29 вересня, має відбутись невелике магнітне збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка може чекати небезпека на людей за межами нашої планети.