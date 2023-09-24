Живет в морской бездне: ученые второй раз в истории сняли таинственного обитателя океанов (видео)
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Первая встреча с животным произошла почти два десятилетия назад
У берегов Галапагосских островов смогли сделать редкое видео неуловимого глубоководного кальмара. Этот случай был вторым в истории, когда ученым удалось увидеть живую особь этого вида.
Как пишет Livescience, этот вид именуется Grimalditeuthis bonplandi, который принадлежит к семейству Chiroteuthidae или "хлыстовых кальмаров". Считается, что они встречаются в океанах по всему миру, однако встретить их оказалось не так-то и просто.
В основном их находят мертвыми в желудках кашалотов, однако в 2005 году ученым удалось встретить первого живого образца. Новая запись сделана спустя 18 лет позволяет увидеть это животное с новой стороны.
Исследователи из Института океана Шмидта в сотрудничестве с Фондом Чарльза Дарвина и Национальным парком Галапагосских островов использовали подводный беспилотный аппарат, чтобы сделать это видео по пути к экспедиции к гидротермальным источникам.
Подобные призрачные кальмары могут вырастать до 25 сантиметров, а живут на глубинах от 200 до 1500 метров. У этого вида есть существенные отличия от собратьев — так их щупальца не имеют присосок, что заметно сказывается на их образе жизни.
В основном кальмары являются агрессивными хищниками и используют щупальца для нападения, то хрупкое тело G. bonplandi не позволяет это делать. Вместо того, у этого вида головоногих есть длинное щупальце, которое используется в качестве "удочки" для ловли мелкой рыбы и беспозвоночных.
Как сообщалось ранее, недавно ученые сообщили о том, что нашли на морском дне необычное "золотое яйцо". Хотя сейчас они еще не знают, что это такое, однако его снимки уже наделали шума в сети.