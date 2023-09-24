Живе в морській безодні: вчені вдруге в історії зняли таємничого мешканця океанів (відео)

Перша зустріч із твариною відбулася майже два десятиліття тому

Біля берегів Галапагоських островів змогли зробити рідкісне відео невловимого глибоководного кальмара. Цей випадок був другим історія, коли вченим вдалося побачити живу особину цього виду.

Як пише Livescience, цей вид називається Grimalditeuthis bonplandi, який належить до сімейства Chiroteuthidae або "хлистових кальмарів". Вважається, що вони зустрічаються в океанах по всьому світу, проте зустріти їх виявилося не так просто.

Здебільшого їх знаходять мертвими у шлунках кашалотів, проте у 2005 році вченим удалося зустріти першого живого зразка. Новий запис зроблений через 18 років дозволяє побачити цю тварину з нового боку.

Дослідники з Інституту океану Шмідта у співпраці з Фондом Чарльза Дарвіна та Національним парком Галапагоських островів використовували підводний безпілотний апарат, щоб зробити це відео шляхом експедиції до гідротермальних джерел.

Подібні примарні кальмари можуть зростати до 25 см, а живуть на глибинах від 200 до 1500 метрів. У цього виду є суттєві відмінності від побратимів — так їх щупальця не мають присосок, що помітно позначається на їхньому способі життя.

В основному кальмари є агресивними хижаками і використовують щупальця для нападу, тендітне тіло G. bonplandi не дозволяє це робити. Замість того, у цього виду головоногих є довге щупальце, яке використовується як "вудочка" для лову дрібної риби та безхребетних.

Як повідомлялося раніше, нещодавно вчені повідомили про те, що знайшли на морському дні незвичайне "золоте яйце". Хоча зараз вони ще не знають, що це таке, проте його знімки вже наробили шуму в мережі.