Укр

Осеннее равноденствие в сентябре: что это за день для планеты

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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День осеннего равноденствия не всегда 23 сентября
День осеннего равноденствия не всегда 23 сентября. Фото pickvisa.com

Равноденствие знаменует астрономическое начало весны или осени, в зависимости от полушария

День осеннего равноденствия в 2023 году приходится на 23 сентября. Это по сути астрономическое событие окутано множеством поверий и примет.

Livescience напоминает научное объяснение этого явления. Земля вращается вокруг Солнца под углом примерно 23,5 градуса. Таким образом разные части нашей планеты получают больше или меньше солнечного света в разное время года. Только дважды в год – в марте и сентябре угол наклона Земли выравнивается. 23 сентября это знаменует собой для полушария, где находится Украина начало астрономической осени.

Что происходит во время равноденствия

Солнце стоит прямо над экватором, и в обоих полушариях продолжительность дня и ночи одинаковы. В настоящее время линия, разделяющая ночь и день, называется "серой линией" или "зоной сумерек", разделяет Землю пополам и проходит через Северный и Южный полюса.

Равноводство – объяснение явления
"Теневая линия" делит планету пополам

Хотя новые исследования утверждают — день и ночь все же не одинаковы. Во время равноденствия Земля получает на несколько минут больше света, чем тьмы. Это зависит от того, как считать первый и последний луч, ведь Солнце – диск, а не точечный источник света.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что равноденствие — астрономическое явление, нашедшее отражение в традициях. Верят люди и во влияние этого дня на знаки Зодиака.

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#Астрономия #Осень #Равноденствие #Осеннее равноденствие