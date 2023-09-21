Осеннее равноденствие 2023: что готовит событие каждому знаку Зодиаку совсем скоро

Узнайте, что нельзя делать в этот особый день

Это не только переход между сезонами, а момент волшебства, когда день и ночь равны по продолжительности, и энергия мира ощущается с особой силой. Осеннее равноденствие в значительной степени определяет судьбу людей. В этом уверены астрологи.

В 2023 году осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 9:49 по киевскому времени, и с этого дня световой день начнет сокращаться, а ночь — увеличиваться. В этот период необходимо проявить особую осторожность. Важно принимать любые решения только после тщательного обдумывания, пишет meta.

Что ждет каждого знака Зодиака в осеннее равноденствие: гороскоп по стихиям

Огненные знаки — Овен, Лев, Стрелец

Им предстоит решать потенциальные трудности в своей личной жизни. В общем, в этот период они будут акцентировать свое внимание исключительно на аспекте романтических отношений. Астрологи советуют готовиться к возможным переездам, поиску компромиссов, неожиданным встречам и даже расширению семьи.

Земные знаки — Телец, Дева, Козерог

Осеннее равноденствие преподнесет им давно желаемое. Они будут стремиться к достижению покоя и уюта, их ждет мощный прилив энергии и возможность наконец-то решить давние трудности, которые долго беспокоили. Астрологи советуют избавиться от старых и ненужных вещей, и создать место для новых.

Воздушные знаки — Близнецы, Весы, Водолей

Они имеют потенциал достичь всех своих целей и гордиться своими достижениями. Важно не упускать моменты вдохновения, а лучше использовать их для воплощения креативных идей. Стоит проявить чувство юмора и продемонстрировать свою светлую сторону в обществе.

Водяные знаки — Рак, Скорпион, Рыбы

Им предстоит провести время дома из-за недомогания, включая усталость. Рекомендуется уделить больше внимания отдыху в уютной обстановке. Принимать важные решения сразу после рабочего дня не стоит, лучше сделать перерыв для глубоких размышлений. Остерегайтесь рисков, но доверяйте своей интуиции.

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака светят кардинальные перемены в сентябре. Они станут судьбоносными для трех представителей гороскопа.