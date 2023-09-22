Осіннє рівнодення у вересні: що це за день для планети

Рівнодення знаменує астрономічний початок весни або осені, залежно від півкулі

День осіннього рівнодення в 2023 році припадає на 23 вересня.Це по суті астрономічна подія оповита безліччю повір'їв та прикмет.

Livescience нагадує наукове пояснення цього явища. Земля обертається навколо Сонця під кутом приблизно 23,5 градуси. Таким чином різні частини нашої планети отримують більше або менше сонячного світла в різні пори року. Тільки двічі у рік — в березні та вересні кут нахилу Землі вирівнюється. 23 вересня це знаменує собою для півкулі де знаходиться Україна початок астрономічної осені.

Що відбувається під час рівнодення

Сонце стоїть прямо над екватором, і в обох півкулях тривалість дня та ночі однакові. У цей час лінія, яка розділяє ніч і день, називається "сірою лінією" або "зоною сутінків", розділяє Землю навпіл і проходить через Північний і Південний полюси.

"Тіньова лінія" ділить планету навпіл

Хоча нові дослідження стверджують — день та ніч все ж таки не однакові. Під час рівнодення Земля отримує на кілька хвилин більше світла, ніж темряви. Це залежить від того, як рахувати перший та останній промінь, адже Сонце — диск, а не точкове джерело світла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рівнодення — астрономічне явище, що знайшло відбиток в традиціях. Вірять люди і у вплив цього дня на знаки Зодіаку.