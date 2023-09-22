Коли осіннє рівнодення цього року: дата та головні особливості

Після Мабону світловий день почне зменшуватись, а ніч – збільшуватись.

Наближається осіннє рівнодення — момент, коли день практично дорівнює ночі. З цієї дати у багатьох народів розпочинається Новий рік. Події присвячені свята, включаючи Остара та Мабон.

Коли відбудеться осіннє рівнодення цього року, дізнайтесь у нашому матеріалі. Після цього явища світловий день починає скорочуватися, а ніч, навпаки, збільшуватиметься, і так аж до зимового сонцестояння.

Дата осіннього рівнодення у 2023 році

День осіннього рівнодення припадає на суботу 23 вересня. Сонце перейде з північної півкулі в південну о 9:49 за київським часом, знаменуючи початок астрономічної осені. Після того, як центр Сонця перетне екватор і відбудеться зміна півкулі, світило починає пізніше сходити і, відповідно, раніше сідати.

Осіннє рівнодення вважається енергетично сильним днем. Наші пращури в цей день влаштовували святкування на честь приходу осені. Гуляння супроводжувалися танцями, співом, пригощаннями і магічними обрядами. У християн, до речі, до дати приурочено велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня за старим стилем, 8 числа – за новоюліанським календарем), яке раніше присвячувалося зустрічі осені, збору врожаю та закінченню робіт на полі.

Що можна робити 23 вересня у день осіннього рівнодення

З давніх-давен у наших предків існували звичаї зустрічі осіннього рівнодення, деякі збереглися досі. Зазвичай у день осіннього рівнодення поминають померлих. Прийнято цього дня звертатися до бога та всесвіту, завдячуючи їм за все, що є в житті.

Крім того, 23 вересня вважається вдалим ритуал позбавлення від усього непотрібного, так, згідно з повір’ями, можна залишити все погане в минулому, а в новий період увійти легко. Незвичайне явище – чудовий час, щоб відпустити негатив, завершити розпочате та зайнятися побудовою планів на майбутнє. Також існує цікава традиція в день осіннього рівнодення: люди зрізають грона горобини, розкладають їх у кутках будинку чи вішають на вікно, вірячи, що це вбереже їх від біди.

Багато родин зустрічають осіннє рівнодення у колі близьких за щедрим столом, до слова, прийнято пригощати знайомих яблуками, щоб залучити удачу в своє життя. Езотерики та астрологи радять використовувати день осіннього рівнодення з користю, провести його спокійно й позитивно, зарядившись енергією на цілий рік.

Що не можна робити на осіннє рівнодення 2023:

Сваритися, нецензурно висловлюватися, заздрити, розпускати плітки, бажати іншим зла і робити погані вчинки;

Давати і брати гроші в борг (вважається, що це загрожує фінансовими негараздами);

Починати щось нове, чи то робота, чи то відносини;

Переїжджати;

Здійснювати великі покупки;

Відмовляти тим, хто потребує допомоги.

В астрології, до речі, день осіннього рівнодення вважається досить вдалим. Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку "Телеграф" публікував раніше.