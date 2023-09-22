Когда осеннее равноденствие в этом году: дата и главные особенности

После Мабона световой день начнет уменьшаться, а ночь – увеличиваться

Приближается осеннее равноденствие – момент, когда день практически равен ночи. С этой даты у многих народов начинается Новый год. Событию посвящены праздники, включая Остара и Мабон.

Когда произойдет осеннее равноденствие в этом году, узнайте в нашем материале. После этого явления световой день начинает сокращаться, а ночь, наоборот, увеличиваться, и так вплоть до зимнего солнцестояния.

Дата осеннего равноденствия в 2023 году

День осеннего равноденствия выпадает на субботу 23 сентября. Солнце перейдет из северного полушария в южное в 9:49 по киевскому времени, знаменуя начало астрономической осени. После того, как центр Солнца пересечет экватор и произойдет смена полушария, светило начинает позже всходить и, соответственно, раньше садиться.

Осеннее равноденствие считается энергетически сильным днем. Наши предки в этот день устраивали празднования в честь прихода осени. Гулянья сопровождались танцами, песнопением, пиршеством и магическими обрядами. У христиан, к слову, к дате приурочен большой церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября по старому стилю, 8 числа – по новоюлианскому календарю), который ранее посвящался встрече осени, сбору урожая и окончанию работ на поле.

Что можно делать 23 сентября в день осеннего равноденствия

С давних пор у наших предков существовали обычаи встречи осеннего равноденствия, некоторые сохранились до сих пор. Обычно в день осеннего равноденствия поминают усопших. Принято в этот день обращаться к богу и вселенной, благодаря их за все, что есть в жизни.

Кроме того, 23 сентября считается удачным ритуал избавления от всего ненужного, так, согласно поверьям, можно оставить все плохое в прошлом, а в новый период войти налегке. Необычное явление – отличное время, чтоб отпустить негатив, завершить начатое и заняться построением планов на будущее. Также существует интересная традиция в день осеннего равноденствия: люди срезают гроздья рябины, раскладывают их в углах дома или вешают на окно, веря, что это убережет их от беды.

Многие семьи встречают осеннее равноденствие в кругу близких за щедрым столом, кстати, принято угощать знакомых яблоками, чтобы привлечь удачу в свою жизнь. Эзотерики и астрологи советуют использовать день осеннего равноденствия с пользой, провести его спокойно и позитивно, зарядившись энергией на целый год.

Что нельзя делать на осеннее равноденствие 2023:

Ссориться, нецензурно выражаться, завидовать, сплетничать, желать другим зла и совершать плохие поступки;

Давать и брать деньги взаймы (считается, что это чревато финансовыми неурядицами);

Начинать что-нибудь новое, будь то работа, или отношения;

Переезжать;

Совершать крупные покупки;

Отказывать нуждающимся в помощи.

В астрологии, к слову, день осеннего равноденствия считается весьма удачным. Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака "Телеграф" публиковал ранее.