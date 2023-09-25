Будуть ще важчі дні: коли землянам чекати на надпотужну магнітну бурю

На Сонці ніяк не вщухне геоактивність

У другій половині вересня Землю накрило потужною магнітною бурею, яка триває вже понад тиждень. Астросиноптики запевняють, що скоро буде ще більший рівень піка магнітної бурі.

Як повідомляє сайт Spaceweather, геомагнітний шторм, який вчора тривав на нашій планеті, потроху вщухає, але може спалахнути знову, коли Земля просунеться глибше в намагнічений слід викиду корональної маси (CME) з Сонця. Незначна-сильна буря очікується 25 вересня.

Водночас вчені з Meteoagent нагадують про графік магнітних бур у цьому місяці й додають, що на ньому відбулись зміни.

Тож, геомагнітний шторм, який прогнозувався до 25 вересня, протримається до 27 вересня і його сила виросте до дуже сильної. У вівторок буде мінімальна сила магнітної бурі, 5 балів, хоча вже середу її потужність виросте до 8 балів.

Після того, останні дні вересня принесуть тишу на нашу планету.

Як відомо, магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів і вище — вони здатні впливати на роботу супутників, електромереж на Землі, а багато вагітних, людей похилого віку та з хронічними хворобами скаржаться на мігрені та погане самопочуття під час посиленої магнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означає день осіннього рівнодення для землян.