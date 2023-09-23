Створений до появи сучасних людей: в Африці знайшли можливо найдавніший "міст"

Предки сучасної людини могли бути розвиненішими, ніж вважалося

До цього часу вважалися, що ранні представники людського роду (homo) вели виключно кочовий спосіб життя, проте нова знахідка може змінити це уявлення.

Як говориться в новому дослідженні, оприлюдненому в журналі Nature, дерев’яну конструкцію було виявлено в районі річки Каламбо, що в Замбії.

Вчені з університету Ліверпуля проаналізували знахідку методом люмінесцентного датування та встановили, що її вік може становити 476 тисяч років. Тобто вона була створена до появи людини сучасної анатомії (Homo sapiens sapiens), до якої належать всі люди, що нині живуть.

Сама знахідка не є чимось видатним в архітектурному плані, а є двома колодами, які лежать один на одному. При цьому на них видно сліди обробки кам’яними знаряддями праці, завдяки яким вони щільно з’єднуються один з одним.

Дерев’яна конструкція

Цілком ймовірно, що ця конструкція була якоюсь подібністю до пішохідної доріжки, мосту або його частиною, оскільки місце, в якій її знайшли, часто піддається паводкам. Дивно також і те, що вона збереглася так довго, оскільки дерево зазвичай піддається розкладу та гниття. Цілком імовірно, що збереглася вона завдяки високому рівню води в цьому місці.

Колода, на якій видно сліди обробки

Дерев’яний місток говорить про те, що предки людей, які жили в цьому районі, знаходилися там щонайменше кілька поколінь, що спростовує ідею про кочовий спосіб життя. Також це може говорити про їх високий рівень розвитку, тому що для створення навіть такої конструкції треба мати фізичні навички та необхідні для цього інструменти та навіть базове уявлення про творчість.

Вчені не стали уточнювати, який з видів створив цю конструкцію, проте раніше найстарішою конструкцією вважалася знахідка з Південної Африки, датована 404-390 тисяч років тому. Вважалося, що її створили представники Homo Helmei. При цьому відомо, що в цей період в Африці жили гейдельберзькі люди, які вважаються предками неандертальців.

Як повідомлялося раніше, вчені з Німеччини відтворили один із ароматів, використаних понад 3 500 років тому при муміфікації знатної мешканки Єгипту.