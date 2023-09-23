Создан до появления современных людей: в Африке нашли возможно самый древний "мост"

Предки современного человека могли быть более развиты, чем считалось

До сих пор считались, что ранние представители человеческого рода (homo) вели исключительно кочевой образ жизни, однако новая находка может изменить это представление.

Как говорится в новом исследовании, обнародованном в журнале Nature, деревянная конструкция была обнаружена в районе реки Каламбо, что в Замбии.

Ученые из университета Ливерпуля проанализировали находку методом люминесцентного датирования и установили, что ее возраст может составлять 476 тысяч лет. То есть она была создана до появления человека современной анатомии (Homo sapiens sapiens), к которому принадлежат все ныне живущие люди.

Сама находка не является чем-то выдающимся в архитектурном плане, а представляет собой два бревна, которые лежат друг на друге. При этом на них видны следы обработки каменными орудиями труда, благодаря которым они плотно соединяются друг с другом.

Деревяная конструкция

Вполне вероятно, что эта конструкция была неким подобием пешеходной дорожки, моста или его частью, так как место, в которой ее нашли, часто подвергается паводкам. Удивительно также и то, что она сохранилась так долго, поскольку дерево обычно подвергается разложению и гниению. Вполне вероятно, что сохранилась она как раз таки благодаря высокому уровню воды в этом месте.

Бревно, на котором видны следы обработки

Деревянный мостик говорит о том, что предки людей, которые жили в этом районе, находились там минимум несколько поколений, что опровергает идею о кочевом образе жизни. Также это может говорить об их высоком уровне развития, так как для создания даже такой конструкции надо иметь физические навыки и необходимые для этого инструменты и даже базовое представление о творчестве.

Ученые не стали уточнять, какой из видов создал эту конструкцию, однако до этого самой старой конструкцией считалась находка из Южной Африки, датируемая 404-390 тысяч лет назад. Считалось, что ее создали представители Homo helmei. При этом известно, что в этот период в Африке жили гейдельбергские люди, которые считаются предками неандертальцев.

Как сообщалось ранее, ученые из Германии воссоздали один из ароматов, использованных более 3 500 лет назад при мумификации знатной жительницы Египта.