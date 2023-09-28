Велика магнітна буря очікується у середині жовтня

В останні дні цього тижня сильного геомагнітного шторму не передбачається

У вересні Земля потерпає від сильного геомагнітного шторму. Особливо це відчули "погодозалежні" люди.

Тим часом, вчені з сонячної лабораторії Meteoagent нагадують про графік магнітних бур у вересні й додають, що шторми поки не збираються покидати нашу Землю.

Висока геоактивність на нашій планеті триває вже понад тиждень — 27 вересня вона збільшилася до 8 балів, а 28 вересня помітне зниження до 7 балів.

Останні дні цього тижня не принесуть сильних геомагнітних штормів.

Наступна магнітна буря після цього очікується вже лише у середині жовтня. Однак враховуйте, що це поки що лише попередні дані, і до того часу ситуація ще може змінитися.

Як відомо, магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів і вище — вони здатні впливати на роботу супутників, електромереж на Землі, а багато вагітних осіб, людей похилого віку та з хронічними хворобами скаржаться на мігрені та погане самопочуття під час посиленої магнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вчені з сонячної лабораторії продемонстрували, як утворюється сонячний спалах на зірці.