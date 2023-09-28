Жовтень у 2023 році буде незвичайним: метеоролог розповіла про цікавий нюанс з опадами

Зазвичай прогнози виглядають інакше, кажуть в Укргідрометцентрі

Жовтень 2023 року в Україні розпочнеться різким похолоданням, після якого вже не варто очікувати "бабиного літа". Крім того, цікаво складеться ситуація з опадами протягом місяця.

На цей момент "Телеграфу" вказала завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова.

Як відомо, часто так буває, що в одній частині України випадає багато опадів у певний проміжок часу, у той час як в іншій частині країни сухо. Однак, зазвичай, між цими регіонами є області, де спостерігається проміжний стан погоди, незначна кількість опадів.

У жовтні ж в Україні буде так, що ситуація з опадами може кардинально відрізнятись у двох сусідніх областях.

Так, наприклад, у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській області очікуються разові опади у жовтні. А в Київській та Чернігівській областях, які межують із Сумською та Полтавською, очікується випадання 120-150% норми опадів. Хоча зазвичай між посушливими областями та регіонами з наднормою опадів має бути "перехідна" зона з помірними показниками опадів.

Прогноз, скільки очікується опадів у жовтні 2023 року

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли можуть бути перші заморозки у 2023 році.