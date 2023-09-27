Україну різко накриє похолодання: синоптики розповіли, коли це буде

Можна нарешті діставати теплі речі

Вересень у 2023 році видався напрочуд теплим, ніби продовження літа, проте осінь все ж таки незабаром дасть про себе знати.

Синоптики обіцяють, що вже до кінця тижня на Україну чекає похолодання. Про це можна судити за прогнозами "Укргідрометцентру".

Зазначається, що найближчими днями в Україні буде стабільна тепла погода, із мінливою хмарністю, але без опадів. Але в суботу, 30 вересня, західні області накриють короткочасні дощі, які принесуть із собою зниження температури до в середньому 20-22 градусів. В решті областей України теж температура спаде на кілька градусів. У південних областях очікується 25-27 градусів, у північних та східних — 23-25.

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня 2023

У неділю, 1 жовтня, дощовий фронт зрушить і опадами накриє практично всю лівобережну Україну. На тлі цього продовжиться зниження температури: у південних, центральних та східних областях очікується в середньому 22-24 градуси, у західних областях 19-20 градусів, а у Києві – 20-22 градуси Цельсія.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Землю може накрити потужна магнітна буря.