Гороскоп Таро на жовтень 2023: Тельців чекає визнання, а Дів — саморуйнування

Середина осені для більшості стане успішною

Жовтень 2023 року дуже багатьом принесе можливість реалізувати себе, стати щасливим і досягти успіхів, але в деяких також не обійдеться без розчарувань та кризи.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на жовтень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

На цей раз у загальному розкладі випали такі карти

Овен — Маг

Ця карта каже, що в найближчі тижні Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь задачі та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове. Що цікаво, ця карта випала Овнам як в загальному, так і у фінансовому розкладах на жовтень.

Телець — Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць — у середині осені у Вас може добре йти робота і професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти відійти від рутинних пережитків минулого і перейти на новий рівень.

Близнюки — Верховна жриця

У жовтні можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.

Рак — Імператриця

Імператриця сповнена любові та ніжності, за допомогою яких може правити, керувати та досягати цілей. Вона каже, що у жовтні у Вас буде період емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, просто розслабтеся та пливіть за течією.

Лев — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування у справі. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання більше рухатися далі. Подумайте, про що це може говорити, і що з цим робити.

Діва — перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що у жовтні Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете піти на імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Терези — перевернутий Туз мечів

У перевернутій позиції переможний меч стає мечом ураження. Ця карта каже, що наступного місяця Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Скорпіон – порожня карта

У цій колоді дві такі карти. Вважається, що вони випадають, коли неможливо поки дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, результат подій ще не вирішено, або ж Вам поки просто не варто про це думати.

Стрілець — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як вчинити краще.

Козоріг — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на середину осені — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Незабаром стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Водолій — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Риби — Король кубків

Це дуже хороша карта, яка обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся жовтнем на повну. Також є шанс, що невдовзі Ви зустрінете когось особливого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.