Землю може чекати надпотужна магнітна буря: коли це відбудеться

Магнітними бурями називають коливання від 5 балів і вище

Земля який день поспіль потерпає від сильного геомагнітного шторму, який ще не всі здібності "показав" — він може збільшити свою потужність до 8 балів. Це, поки що, буде максимальна сила геомагнітної бурі за вересень.

Як повідомляють астросиноптики з сайту Spaceweather, 26 вересня може статись шторм через викид корональної маси (СМЕ) з Сонця. Вони додають, що це буде різкий удар, але він спричинить лише незначну бурю (5 балів).

А тим часом вчені з сонячної лабораторії Meteoagent нагадують про графік магнітних бур у вересні й додають, що шторми не збираються покидати нашу Землю.

Висока геоактивність на нашій планеті триває вже понад тиждень і наразі її сила тримається на позначці 5 балів. Наступного дня, 27 вересня, вона збільшиться до 8 балів, тобто дуже сильна. А 28 вересня — спаде до 7 балів.

Останні дні цього тижня не принесуть геомагнітних штормів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вчені з сонячної лабораторії продемонстрували, як утворюється сонячний спалах на зірці.