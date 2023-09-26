Землю может ожидать сверхмощная магнитная буря: когда это произойдет

Магнитными бурями называют колебания от 5 баллов и выше

Земля который день подряд страдает от сильного геомагнитного шторма, который еще не все способности "показал" — он может увеличить свою мощность до 8 баллов. Это, пока, будет максимальная сила геомагнитной бури за сентябрь.

Как сообщают астросиноптики с сайта Spaceweather, 26 сентября может произойти шторм из-за выброса корональной массы (СМЕ) с Солнца. Они добавляют, что это будет резкий удар, но он повлечет лишь незначительную бурю (5 баллов).

Тем временем ученые из солнечной лаборатории Meteoagent напоминают о графике магнитных бурь в сентябре и добавляют, что штормы не собираются покидать нашу Землю.

Высокая геоактивность на нашей планете длится уже больше недели и сейчас ее сила держится на отметке 5 баллов. На следующий день, 27 сентября, она увеличится до 8 баллов, то есть очень сильная. А 28 сентября — спадет до 7 баллов.

Последние дни на этой неделе не принесут геомагнитных штормов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ученые из солнечной лаборатории продемонстрировали, как образуется солнечная вспышка на звезде.