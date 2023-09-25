Как у саламандры: ученые хотят "пробудить" у людей полноценную регенерацию

Ученые ищут способ пробудить в людях "внутреннюю саламандру"

Хотя у людей нет существенной склонности к регенерации, однако некоторые механизмы в нашем теле дают определенные надежды на то, что ученым удастся найти способ обойти это ограничение.

Как говорится в исследовании, размещенном в журнале Science Advances, хрящи в суставах человек могут восстанавливаться и делают это они по тому же принципу, по котором происходит регенерация утраченных конечностях саламандр.

В частности отмечается, что у некоторых видов животных вроде саламандр и аксолотлей есть молекулы под названием микроРНК, которые помогают регулировать процесс восстановления тканей. Подобные молекулы есть и у человеческих хрящей, однако они более активны в лодыжках, но слабее себя проявляют в коленях и бедрах. Механизмы, по которым они работают, настолько схожи, что их даже назвали "внутренней саламандрой".

Исследование показало, что "возраст" хряща, то есть изменения в структуре его белков, зависит от его расположения в теле. И как оказалось, чем ближе к кончикам конечностей расположены хрящи, тем "моложе" они являются. Это объясняет то, почему травмы голеней и ступни заживают быстрее, чем травмы колен и бедер, а также почему там реже возникает артрит.

Исследование опровергает также сложившееся убеждение о том, что люди не могут противостоять накоплению повреждений своих суставов, что может в будущем дать надежду на излечение старых болезней у миллионов людей по всему миру.

Теперь же ученые приступили к новому шагу в своих исследованиях — поиску тех регуляторов, которые есть у саламандры, но нет у людей. Затем они установят, можно ли вернуть их людям, чтобы создать основу для поисков методов по регенерации конечностей.

"Мы считаем, что понимание этой "саламандровой" регенеративной способности у людей и критически недостающих компонентов этой регуляторной цепи может обеспечить основу для новых подходов к восстановлению суставных тканей и, возможно, целых человеческих конечностей", — говорится в исследовании.

Как сообщалось ранее, саламандры не единственные животные, чья способность к регенерации удивляет людей. В частности ученые давно обратили внимание на оленьи рога, которые продолжают отпадать и отрастать заново в течение всей жизни. Для того чтобы понять можно ли использовать этот механизм для регенерации конечности людей, ученые пошли с малого и отрастили рога мышам.