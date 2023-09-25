Як у саламандри: вчені хочуть "пробудити" у людей повноцінну регенерацію

Вчені шукають спосіб пробудити в людях "внутрішню саламандру"

Хоча люди не мають суттєвої схильності до регенерації, проте деякі механізми в нашому тілі дають певні надії на те, що вченим вдасться знайти спосіб обійти це обмеження.

Як йдеться в дослідженні, розміщеному в журналі Science Advances, хрящі в суглобах людини можуть відновлюватися і роблять це вони за тим же принципом, за яким відбувається регенерація втрачених кінцівок саламандр.

Зокрема відзначається, що деякі види тварин на кшталт саламандр і аксолотлей мають молекули під назвою мікроРНК, які допомагають регулювати процес відновлення тканин. Подібні молекули є і у людських хрящів, проте вони активніші в ступнях, але слабше себе проявляють у колінах і стегнах. Механізми, за якими вони працюють, настільки схожі, що їх навіть назвали "внутрішньою саламандрою".

Дослідження показало, що "вік" хряща, тобто зміни у структурі його білків, залежить від його розташування в тілі. І як виявилося, чим ближче до кінчиків кінцівок розташовані хрящі, тим молодшими вони є. Це пояснює те, чому травми гомілок і ступні гояться швидше, ніж травми колін та стегон, а також чому там рідше виникає артрит.

Дослідження спростовує також переконання, що люди не можуть протистояти накопиченню пошкоджень своїх суглобів, що може в майбутньому дати надію на лікування старих хвороб у мільйонів людей по всьому світу.

Тепер же вчені приступили до нового кроку у своїх дослідженнях — пошуку тих регуляторів, які мають саламандри, але не мають люди. Потім вони встановлять, чи можна повернути їх людям, щоб створити основу для пошуків методів регенерації кінцівок.

"Ми вважаємо, що розуміння цієї "саламандрової" регенеративної здатності у людей і критично відсутніх компонентів цього регуляторного ланцюга може забезпечити основу для нових підходів до відновлення суглобових тканин і, можливо, цілих людських кінцівок", — йдеться у дослідженні.

Як повідомлялося раніше, саламандри не єдині тварини, чия здатність до регенерації дивує людей. Зокрема, вчені давно звернули увагу на оленячі роги, які продовжують відпадати і відростати заново протягом усього життя. Для того, щоб зрозуміти, чи можна використовувати цей механізм для регенерації кінцівки людей, вчені пішли з малого і відростили роги мишам.