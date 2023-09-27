Украину резко накроет похолодание: синоптики рассказали, когда это будет

Можно наконец доставать теплые вещи

Сентябрь в 2023 году выдался на удивление теплым, будто продолжение лета, однако осень все же даст о себе знать и скоро резко вступит в силу.

Синоптики обещают, что уже к концу неделю Украину ждет похолодание. Об этом можно судить по прогнозам "Укргидрометцентра".

Отмечается, что в ближайшие дни в Украине будет стабильная теплая погода, с переменной облачностью, но без осадков. Но в субботу, 30 сентября, западные области накроют кратковременные дожди, которые принесут с собой снижение температуры до в среднем 20-22 градусов. В остальных областях Украины тоже температура спадет на несколько градусов. В южных областях ожидается 25-27 градусов, в северных и восточных, — 23-25.

Прогноз погоды в Украине на 30 сентября 2023

В воскресенье, 1 октября, дождевой фронт сдвинется и осадками накроет практически всю левобережную Украину. На фоне этого продолжится снижение температуры: в южных, центральных и восточных областях ожидается в среднем 22-24 градуса, в западных областях 19-20 градусов, а в Киеве, — 20-22 градуса Цельсия.

Прогноз погоды в Украине на 1 октября 2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Землю может накрыть мощная магнитная буря.