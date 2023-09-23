Гороскоп Таро на октябрь 2023: Тельцов ждет признание, а Дев, - саморазрушение

Середина осени для большинства станет успешной

Октябрь в 2023 году очень многим принесет возможность реализовать себя, стать счастливым и добиться успехов, но у некоторых также не обойдется без разочарований и кризиса.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на октябрь 2023 года для всех знаков Зодиака.

В этот раз в общем раскладе выпали такие карты

Овен — Маг

Эта карта говорит, что в ближайшие недели Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое. Что интересно, эта карта выпала Овнам как в общем, так и в финансовом раскладах на октябрь.

Телец — Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в середине осени у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Близнецы — Верховная жрица

В октябре у Вас могут случиться неожиданные перемены, но скорее всего они будут к лучшему, — слушайте свой внутренний голос, будьте добродетельны и внимательны.

Рак — Императрица

Императрица полна любви и нежности, с помощью которых может править, управлять и достигать целей. Эта карта говорит, что в октябре Вы будете процветать, как эмоционально, так и материально. Просто расслабьтесь и плывите по течению, судьба будет благоволить Вам.

Лев — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но в один момент испытали разочарование в деле. Талант и мастерство остаются при Вас, но нет желания больше двигаться дальше. Подумайте, о чем это может Вам говорить, и что с этим делать.

Дева — перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что в октябре Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Весы — перевернутый Туз мечей

В перевернутой позиции победный меч становится пронзающим. Эта карта говорит, что в следующем месяце Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Скорпион — пустая карта

В этой колоде две такие карты. Считается, что они выпадают, когда невозможно пока дать ответ на интересующий вопрос, — возможно, исход событий еще не решен, или же Вам пока просто не стоит об этом думать.

Стрелец — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Козерог — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на середину осени, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В скором времени отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Водолей — перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Рыбы — Король кубков

Это очень хорошая карта, которая обещает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь октябрем на полную. Также есть шанс, что вскоре Вы повстречаете кого-то особенного.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.