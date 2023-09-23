Гороскоп Таро на октябрь 2023: Тельцов ждет признание, а Дев, - саморазрушение
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Середина осени для большинства станет успешной
Октябрь в 2023 году очень многим принесет возможность реализовать себя, стать счастливым и добиться успехов, но у некоторых также не обойдется без разочарований и кризиса.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на октябрь 2023 года для всех знаков Зодиака.
Овен — Маг
Эта карта говорит, что в ближайшие недели Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое. Что интересно, эта карта выпала Овнам как в общем, так и в финансовом раскладах на октябрь.
Телец — Тройка пентаклей
Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в середине осени у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.
Близнецы — Верховная жрица
В октябре у Вас могут случиться неожиданные перемены, но скорее всего они будут к лучшему, — слушайте свой внутренний голос, будьте добродетельны и внимательны.
Рак — Императрица
Императрица полна любви и нежности, с помощью которых может править, управлять и достигать целей. Эта карта говорит, что в октябре Вы будете процветать, как эмоционально, так и материально. Просто расслабьтесь и плывите по течению, судьба будет благоволить Вам.
Лев — перевернутая Восьмерка пентаклей
Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но в один момент испытали разочарование в деле. Талант и мастерство остаются при Вас, но нет желания больше двигаться дальше. Подумайте, о чем это может Вам говорить, и что с этим делать.
Дева — перевернутая Колесница
В этом положении карта предупреждает, что в октябре Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.
Весы — перевернутый Туз мечей
В перевернутой позиции победный меч становится пронзающим. Эта карта говорит, что в следующем месяце Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.
Скорпион — пустая карта
В этой колоде две такие карты. Считается, что они выпадают, когда невозможно пока дать ответ на интересующий вопрос, — возможно, исход событий еще не решен, или же Вам пока просто не стоит об этом думать.
Стрелец — Королева мечей
Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.
Козерог — Рыцарь кубков
Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на середину осени, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В скором времени отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.
Водолей — перевернутый Король жезлов
Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.
Рыбы — Король кубков
Это очень хорошая карта, которая обещает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь октябрем на полную. Также есть шанс, что вскоре Вы повстречаете кого-то особенного.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.