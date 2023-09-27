Бабиного літа вже не буде: відома метеорологиня ошелешила прогнозом на жовтень

Перший сніг може випасти ще у листопаді, каже Вазіра Мартазінова

У жовтні 2023 року середньомісячна температура на заході частині України буде на 2-4 градуси вищою від норми і становитиме 12-13 градусів тепла. На решті території України очікується ще вища середньомісячна температура, яка сягатиме +14-15 С°.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова.

Україна у жовтні розділиться на дві температурні зони, холодніше буде на заході

За словами науковиці, "бабиного літа" у класичному розумінні (похолодання, а потім один-два тижні тепла) очікувати не варто. Цей погодний цикл залишився в минулому. Те, що ми проживаємо зараз, і є заміна "бабиному літу", тож варто насолоджуватись кожною теплою хвилиною.

Листопад буде "і вашим, і нашим": наполовину теплим, наполовину прохолодним, каже Вазіра Мартазінова.

Зима, за словами кліматологині, буде теплою. Перший сніг може випасти ще у листопаді, але він швидко розтане.

З 2005 року ми живемо у новій смузі клімату, зазначає науковиця.

"Я його називаю сучасним. Якщо подивитись тренд з 2005 року, то грудень потеплішав, і суттєво — на 2 градуси. Тож, хоч як би ви очікували холодів, підіймайте ваші очікування на +2 градуси стосовно ваших дитячих спогадів про зиму. Грудень буде дуже теплим", — прогнозує Вазіра Мартазінова.

А от січень стає холоднішим, в ньому відбувається падіння температури, циркуляція повітря стає активнішою, і в Україну в цьому місяці починають заходити холоди.

Лютий поступово перестає бути зимовим місяцем, вважає Мартазінова. Він буде теплим.

Восени опади на частині території України (позначена синім кольором) будуть на 120-150% вищими за норму, яка становить 40-50 мм.

Мапа опадів на жовтень 2023 року

На території, позначеній зеленим кольором — очікуються опади у 80% — 100% від норми, але, вірогідніше, ближче до 80%.

Жовтий колір позначає території, де очікують разових опадів. Цікаво, що природа не передбачила плавного переходу: наприклад, у Сумській області буде сухо, а Чернігів заливатимуть дощі. Хоча зазвичай має бути "перехідна" зелена зона.

Мапа температури (зліва) і опадів (справа) на грудень, січень і лютий 2023 -2024 років

Опади у зимові місяці, згідно з прогнозом науковиці, мають бути у межах норми. При таких температурах це буде здебільшого сніг, мокрий сніг і дощ. Однак очікувати великого снігового покрову не варто. Якщо сніг перед холодами і випаде, наступної доби ж і розтане, адже температура буде підвищуватись. Виняток — активний в усіх сенсах південний схід України, який у лютому буде позбавлений опадів (це видно на правій нижній мапі України на фото вище).

"Усі наші зими будуть такого характеру – мороз буде приходити, але є глобальний фон — потепління, який не даватиме йому розвиватись", — підсумувала Вазіра Мартазінова.