Бабьего лета уже не будет: известная метеоролог ошарашила прогнозом на октябрь

Первый снег может выпасть еще в ноябре, говорит Вазира Мартазинова

В октябре 2023 года среднемесячная температура на западе части Украины будет на 2-4 градуса выше нормы и составит 12-13 градусов тепла. На остальной территории Украины ожидается еще более высокая среднемесячная температура, достигающая +14-15 С°.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

Украина в октябре разделится на две температурные зоны, холоднее будет на западе

По словам ученой, "бабьего лета" в классическом понимании (похолодание, а затем одну-две недели тепла) ожидать не стоит. Этот погодный цикл остался в прошлом. То, что мы проживаем сейчас, и есть замена "бабьем лету", поэтому стоит наслаждаться каждой минутой тепла.

Ноябрь будет "и вашим, и нашим": наполовину тёплым, наполовину прохладным, говорит Вазира Мартазинова.

Зима, по словам климатологии, будет теплой. Первый снег может выпасть еще в ноябре, но он быстро растает.

С 2005 года мы живем в новой полосе климата, отмечает ученая.

"Я его называю современным. Если посмотреть тренд с 2005 года, то декабрь потеплел, и существенно — на 2 градуса. Итак, как бы вы ни ожидали холодов, поднимайте ваши ожидания на +2 градуса относительно ваших детских воспоминаний о зиме. Декабрь будет очень теплым", — прогнозирует Вазира Мартазинова.

А вот январь становится холоднее, в нем происходит падение температуры, циркуляция воздуха становится активнее, и в Украину в этом месяце начинают заходить холода.

Февраль постепенно перестает быть зимним месяцем, считает Мартазинова. Он будет теплым.

Осенью осадки на части территории Украины (обозначена синим цветом) будут на 120-150% выше нормы, которая составляет 40-50 мм.

Карта осадков, прогноз на октябрь 2023

На территории, обозначенной зеленым цветом, ожидаются осадки в 80% — 100% от нормы, но, вероятнее, ближе к 80%.

Желтый цвет обозначает территорию, где ожидаются разовые осадки. Интересно, что природа не предусмотрела плавный переход: например, в Сумской области будет сухо, а Чернигов будут заливать дожди. Хотя обычно должна быть "переходная" зеленая зона.

Так выглядят декабрь, январь и февраль, слева - температурный прогноз, справа - осадки

Осадки в зимние месяцы, согласно прогнозу ученой, должны быть в пределах нормы. При таких температурах это будет в основном снег, мокрый снег и дождь. Однако ждать большого снежного покрова не стоит. Если снег перед холодами и выпадет, на следующее время и растает, ведь температура будет повышаться. Исключение – активный во всех смыслах юго-восток Украины, который в феврале будет лишен осадков (это видно на правой нижней карте Украины на фото выше).

"Все наши зимы будут такого характера – мороз будет приходить, но есть глобальный фон – потепление, которое не будет давать ему развиваться", – подытожила Вазира Мартазинова.