Декоммунизация Киева. Сколько еще советских памятников осталось в столице

"Телеграф" выяснил, почему притормозился демонтаж скандальных монументов и кто виноват

По данным Министерства культуры и информационной политики (МКИП), в Киеве до сих пор не демонтировали шесть памятников советского или имперского периодов, которые должны быть снесены в рамках декоммунизации/дерусификации. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, речь идет о таких монументах: красном комдиве Николае Щорсе (установленном в 1954 году), российскому поэту Александру Пушкину (1962), памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" (стоит в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской, 1974 г.), монитор "Железняков" (ул. Электриков, 1945 г.), могилу военного деятеля, генерала Красной армии Николая Ватутина (ул. Грушевского, 1945 г.).

Кроме того, как добавили в министерстве, скандально известное здание писателя Михаила Булгакова на Андреевском спуске также должно подпадать под дерусификацию. При этом само здание, где находится Музей Булгакова, было построено на рубеже XIX-ХХ веков и официально остается памятником истории согласно постановлению Кабмина от 2009 года (охранный №260002-Н).

Отметим, вышеназванные монументы также имеют соответствующие статусы памятников истории или искусства, и им тоже соответствующими постановлениями КМУ присвоены защитные "иммунитеты" (номера в Реестре памятников).

"Изъятие памятника из Реестра производятся в соответствии с его категорией: в частности, памятники национального значения — постановлением Кабинета министров по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере охраны культурного наследия… Представление исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской военной администрации ) о переносе или изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников Украины указанных объектов не поступало", — сообщили в МКИП, добавив, что юридическая процедура по декоммунизации/дерусификации таких монументов содержит ряд сложных бюрократических требований, ограничений и требует времени.

Как сообщалось, недавно Фонд государственного имущества Украины передал в управление Минкульта здание Гостиного двора на Подоле, за которое судебный конфликт между столицей и государством шел еще с 2013 года.

Как сообщалось, в апреле прошлого года на столичной площади Победы (теперь Галицкая) декоммунизировали обелиск городу-герою Киеву. С него сняли изображения орденов Ленина с профилем коммунистического вождя.

Также "Телеграф" писал, как в Киеве "декоммунизировали" бывшего генсека СССР Леонида Брежнева и знаменитую монументальную скульптуру "Родина-мать".