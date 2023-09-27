Декомунізація Києва. Скільки ще радянських пам'ятників залишилось у столиці

"Телеграф" з'ясував, чому пригальмувався демонтаж скандальних монументів і хто винен

За даними Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП), у Києві досі не демонтовані шість пам'ятників радянського чи імперського періодів, які мають знести в рамках декомунізації/дерусифікації. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у відомстві.

Як уточнили в міністерстві, йдеться про такі монументи: червоному комдиву Миколі Щорсу (встановлений у 1954 році), російському поету Олександру Пушкіну (1962), пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" (стоїть у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською, 1974 р.), монітор "Железняков" (вул. Електриків, 1945 р.), могилу військового діяча, генерала Червоної армії Миколи Ватутіна (вул.Грушевського, 1945 р.).

Крім того, як додали в міністерстві, скандально відомий будинок письменника Михайла Булгакова на Андріївському узвозі також має підпадати під дерусифікацію. При цьому сама будівля, де зараз знаходиться Музей Булгакова, була споруджена на межі XIX-ХХ століть і офіційно залишається пам'яткою історії згідно з постановою Кабміну від 2009 року (охоронний №260002-Н).

Зазначимо, вищеназвані монументи також мають відповідні статуси пам'яток історії чи мистецтва, і їм теж відповідними постановами КМУ присвоєні захисні "імунітети" (номери у Реєстрі пам'яток).

"Вилучення пам'ятки з Реєстру провадяться відповідно до її категорії: зокрема пам'ятки національного значення — постановою Кабінету міністрів за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини… Подання виконавчого органу Київради (Київської міської військової адміністрації) про перенесення чи вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України зазначених об'єктів не надходило", — повідомили в МКІП, додавши, що юридична процедура з декомунізації/дерусифікації таких монументів містить низку складних бюрократичних вимог й обмежень і потребує часу.

Як повідомлялось, недавно Фонд державного майна України передав в управління Мінкульту будівлю Гостинного двору на Подолі, за яку судовий конфлікт між столицею та державою точився ще з 2013 року.

Як повідомлялось, у квітні минулого року на столичній площі Перемоги (тепер — Галицька) декомунізували обеліск місту-герою Києву. З нього зняли зображення орденів Леніна із профілем комуністичного вождя.

Також "Телеграф" писав, як у Києві "декомунізували" колишнього генсека СРСР Леоніда Брежнєва та знамениту монументальну скульптуру "Батьківщина-мати".