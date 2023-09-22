Імперія тріщить? В росії скандал через "націоналістичний" якутський фільм

Мінкульт республіки не став заперечувати заборону

У росії розгорівся скандал через популярний якутський фільм "Айта", в якому на федеральному рівні побачили прояв націоналізму. Картину заборонив Роскомнагляд.

Заборона викликала різку реакцію в республіці Саха (Якутія). Одна з провідних місцевих газет "Якутськ вечірній" вийшла із заголовком "Роскомпозор", повідомляє Радіо.Свобода.

Картина режисера Степана Бурнашева розповідає про спробу якутів помститися російському поліцейському Афоні після самогубства вагітної школярки, яка залишила передсмертну записку "Афоня, я ненавиджу тебе!". У результаті з’ясовується, що дівчина мала на увазі якутського школяра із сусіднього селища. Фільм вийшов у прокат у березні 2023 року і став найкасовішим в історії якутського кіно.

Сам Бурнашев заявив, що не розуміє причин блокування, написав листа в Роскомнадзор і пояснив: знімає картину про те, що "поділ на "своїх" та "чужих" може привести до трагедії.

Нагадаємо, у проявах національної самосвідомості російських регіонів багато аналітиків бачать передумови майбутнього розвалу росії. Зазначимо, "Телеграф" писав, що про перспективи розпаду рф думає экс-секретар РНБО, академік Володимир Горбулін.