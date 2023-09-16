Дружина Пєскова звинуватила Литву в лютій русофобії

У Литві жорстко покарали любительку росії

Дружина прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова, олімпійська чемпіонка в танцях на льоду Тетяна Навка прокоментувала позбавлення фігуристки Маргарити Дроб'язко громадянства Литви.

Відповідний коментар Навки наводить ТАСС. Тетяна назвала це рішення литовської влади русофобією. Крім того, вона вважає, що за цим нібито стоїть Захід.

"Усі ми бачимо на конкретному прикладі, як Литва люто проявляє свою русофобію. Даний приклад тому показник. Очевидно, що Литва йде на поводу у західних партнерів, які на неї здыйснюють безпрецедентний тиск. Безперечно, Литва залишається в програші, позбавляючись такої відомої й заслуженої фігуристки", — Заявила Навка.

Нагадаємо, уродженка Москви Дроб'язко є 13-разовою чемпіонкою Литви у танцях на льоду та бронзовим призером чемпіонату світу. У липні МВС Литви попросило президента позбавити фігуристку громадянства у зв’язку з її участю в льодових шоу Тетяни Навки в росії, які фінансуються з держбюджету країни-агресора. 15 вересня президент Литви Гітанас Науседа підписав відповідний указ.

Раніше Дроб’язко образила владу Литви, назвавши їх "недополітиками".