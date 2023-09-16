Жена Пескова обвинила Литву в яростной русофобии

В Литве жестко наказали любительницу россии

Жена пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала лишение фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

Соответствующий комментарий Навки приводит ТАСС. Татьяна назвала данное решение литовских властей русофобией. Кроме того, она считает, что за этим якобы стоит Запад.

"Все мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет свою русофобию. Данный пример тому показатель. Очевидно, что Литва идет на поводу у западных партнеров, оказывающих на нее беспрецедентное давление. Бесспорно, Литва остается в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки", — заявила Навка.

Напомним, уроженка Москвы Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы в танцах на льду и бронзовым призером чемпионата мира. В июле МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку гражданства в связи с ее участием в ледовых шоу Татьяны Навки в рф, которые финансируются из госбюджета страны-агрессора. 15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа подписал соответствующий указ.

Ранее Дробязко оскорбила власти Литвы, назвав их "недополитиками".