Деякі росЗМІ вже почали дотримуватися директиви кремля

Адміністрація президента росії вимагає від росЗМІ припинити називати Володимира Зеленського президентом України. Виданням пропонують або не згадувати його посаду, або використати фразу "режим Зеленського".

Про це повідомляє видання "Холод". Вимога поширюється на всі типи медіа, включаючи телеканали та інтернет-ЗМІ.

Директиву надіслали 15 вересня. Нові стандарти намагаються нав’язати всім підконтрольним редакціям: "від ТАСС до Рідовки". У деяких росЗМІ ці вимоги викликали обурення працівників.

Називати Зеленського президентом заборонено не лише у заголовках. Вимога поширюється також на основний текст матеріалу та бекі – частини, де розповідається передісторія подій. Однак зараз основна увага приділяється саме заголовкам, щоб при передачі інформації в агрегаторах новин Володимир Зеленський не був офіційно названий президентом.

Як уточнює видання The Moscow Times, агентство "РІА Новини" у своїх публікаціях 18 вересня не називає Зеленського президентом: його посада опускається, у статтях використовуються лише ім’я та прізвище президента України. А ось агентство ТАРС продовжує називати Зеленського президентом.

В Україні дивуються масштабу маразму, який відбувається у росії. Також є думка, що глава рф володимир путін заздрить обраним президентам, тому що сам перебуває при владі в результаті підтасувань результатів виборів.

Як розповідав "Телеграф", секретар РНБО Олексій Данилов оцінив ймовірність розпаду росії. На його думку, ситуація із розвалом країни-терористки може нагадувати розпад СРСР.