Некоторые росСМИ уже начали соблюдать директиву кремля

Администрация президента россии требует от росСМИ перестать называть Владимира Зеленского президентом Украины. Изданиям предлагают либо не упоминать его должность, либо использовать фразу "режим Зеленского".

Об этом сообщает издание "Холод". Требование распространяется на все типы медиа, включая телеканалы и интернет-СМИ.

Директиву разослали 15 сентября. Новые стандарты пытаются навязать всем подконтрольным редакциям: "от ТАСС до Ридовки". В некоторых росСМИ эти требования вызвали негодование сотрудников.

Называть Зеленского президентом запрещено не только в заголовках. Требование распространяется также на основной текст материала и бэки — части, где рассказывается предыстория событий. Однако сейчас основное внимание уделяется именно заголовкам, чтобы при передаче информации в новостных агрегаторах Владимир Зеленский не был официально назван президентом.

Как уточняет издание The Moscow Times, агентство "РИА Новости" в своих публикациях 18 сентября не называет Зеленского президентом: его должность опускается, в статьях используются лишь имя и фамилия президента Украины. А вот агентство ТАСС продолжает называть Зеленского президентом.

В Украине удивляются масштабу маразма, который происходит в рф. Также есть мнение, что глава россии владимир путин завидует выбранным президентам, потому что сам находится у власти в результате подтасовок результатов выборов.

Как рассказывал "Телеграф", секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность распада россии. По его мнению, ситуация с развалом страны-террористки может напоминать распад СССР.