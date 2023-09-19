Второго "похода на москву" не будет: Данилов оценил вероятность распада россии

В СНБО убеждены, что развала россии не избежать

В россии не будет еще одного "похода на москву" по типу того, который устроила ЧВК "Вагнера" летом, однако фрагментация рф это вопрос "краткого времени".

Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей секретарь СНБО Алексей Данилов, ситуация с развалом россии может напоминать распад СССР.

"То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это точно известный факт. И мы понимаем, кто этим управляет, как это происходит", — сказал Данилов.

При этом он отметил, что олигархические группы, которые жили своей жизнью в россии, после начала вторжения забыли о том, что такое покой. Поэтому, он считает, что новый бунт произойдет там спустя краткий промежуток времени, а слухи о болезни и смерти главы Чечни рамзана кадырова является одним из факторов, которые будут влиять на развитие событий.

"Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 24 июня пригожин обвинил минобороны россии в обстрелах наемников и заявил о начале "гражданской войны". "Вагнеровцам" удалось за день взять под свой контроль Ростов и Воронеж, после чего вооруженная колона двинулась на Москву.

Впрочем, на этом всё закончилось, поскольку по просьбе александра лукашенко тот согласился "не начинать кровопролитие".

23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожину, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа, а позже появилось подтверждение того, что также было найдено тело самого пригожина.