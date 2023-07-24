"Это кто-то должен сделать руками": экс-замминистра оценил шансы на распад россии
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Дмитрий Золотухин не верит в скорое решение вопроса
Распад россии в ближайшее время маловероятен, поскольку нет людей, которые могли бы реализовать подобный сценарий.
Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.
"Когда мы говорим о демонтаже российской федерации, о развале, о распаде — это кто-то должен делать руками. Нам нужно знать имя того матроса, который войдет во дворец владимира путина и скажет, что караул устал. Это должны быть чьи-то руки. И лично я, например, не верю, что такие руки, в принципе, существуют", — считает эксперт.
По его словам, таким человеком, вопреки ожиданиям, не станет и диктатор владимир путин.
"Один из экспертов сказал мне, что владимир путин сам развалит россию. То есть, он доведет страну до ручки, и рф сама распадется. Распадается – это возвратное слово, которое не подразумевает, что есть кто-то, кто это делает. То есть она якобы сама должна разлететься на куски. Это будет, как в украинском гимне, где написано, что "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці". Но такой подход ошибочен. Именно поэтому я не верю, что россия распадется, потому что она не может сама по себе это сделать. И сам путин этого не обеспечит, каким бы он злым гением ни был", — считает Дмитрий Золотухин.
Между тем, устройство россии все же можно изменить, отметил эксперт.
"Речь идет о внутренней трансформации россии. И если тех, кто может обеспечить распад рф, нет, то можно найти тех, кто может обеспечить ее трансформацию", – считает бывший заместитель министра.
Подробнее о возможной судьбе россии читайте в материале "Телеграфа": "Я не верю, что россия распадется, но есть другой сценарий победы Украины", — Дмитрий Золотухин"
Ранее "Телеграф" писал о том, что даже когда режим путина в россии рухнет по вертикали и горизонтали, это вряд ли будет означать территориальный развал самой рф.