"Это кто-то должен сделать руками": экс-замминистра оценил шансы на распад россии

Дмитрий Золотухин не верит в скорое решение вопроса

Распад россии в ближайшее время маловероятен, поскольку нет людей, которые могли бы реализовать подобный сценарий.

Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

"Когда мы говорим о демонтаже российской федерации, о развале, о распаде — это кто-то должен делать руками. Нам нужно знать имя того матроса, который войдет во дворец владимира путина и скажет, что караул устал. Это должны быть чьи-то руки. И лично я, например, не верю, что такие руки, в принципе, существуют", — считает эксперт.

По его словам, таким человеком, вопреки ожиданиям, не станет и диктатор владимир путин.

"Один из экспертов сказал мне, что владимир путин сам развалит россию. То есть, он доведет страну до ручки, и рф сама распадется. Распадается – это возвратное слово, которое не подразумевает, что есть кто-то, кто это делает. То есть она якобы сама должна разлететься на куски. Это будет, как в украинском гимне, где написано, что "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці". Но такой подход ошибочен. Именно поэтому я не верю, что россия распадется, потому что она не может сама по себе это сделать. И сам путин этого не обеспечит, каким бы он злым гением ни был", — считает Дмитрий Золотухин.

Между тем, устройство россии все же можно изменить, отметил эксперт.

"Речь идет о внутренней трансформации россии. И если тех, кто может обеспечить распад рф, нет, то можно найти тех, кто может обеспечить ее трансформацию", – считает бывший заместитель министра.

Подробнее о возможной судьбе россии читайте в материале "Телеграфа": "Я не верю, что россия распадется, но есть другой сценарий победы Украины", — Дмитрий Золотухин"

Ранее "Телеграф" писал о том, что даже когда режим путина в россии рухнет по вертикали и горизонтали, это вряд ли будет означать территориальный развал самой рф.