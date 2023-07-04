Важнейший вывод из истории о путче "вагнеровцев"

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что показал мятеж ЧВК "Вагнер"

Путч Пригожина и "вагнеровцев", спустя неделю. Важнейший вывод, который следует из этой истории – пока мы надеемся на развал РФ, особенно по административно-географическому признаку, самим россиянам мысль о развале России не приходит в голову от слова "вообще".

Например, тому самому Пригожину оказалось проще согласиться на "разборку по запчастям" его бизнес-империи по принципу "горе побежденному", чем переступить свою понятийную базу и разжечь полноценную гражданскую войну на территории РФ.

Используя, в частности, тот же Ростов как свою "временную столицу" и "ресурсную базу", например.

Мы можем воспринимать усилия российской пропаганды по этим событиям как направленные на демонстрацию того, что "ничего не случилось вообще".

Но, похоже, здесь генераторы кремлевской пропаганды могли видеть свою задачу иначе – "как вообще объяснить, что это был именно мятеж".

Иначе, чего бы вдруг тот же Соловьев стал сравнивать Пригожина со Штауфенбергом, хотя там, мягко говоря, история не подходящая.

Да, возможно, жители Ростова так радостно приветствовали и провожали Пригожина и его "вагнеровцев" как альтернативную силу.

Но стали бы они его так радостно приветствовать, если бы он вдруг стал властью и начальством, то есть вопрос открытый.

Или же – мы так радостно шутили о "Белгородской народной республике" во время рейдов вооруженной российской оппозиции в мае 2023 года, но почему самой вооруженной российской оппозиции провозгласить что-то типа "БНР" или хотя бы образовать что-то вроде "Локотской республики", мнение не пришло вообще. Хотя это было бы логично – раз Россия Путина отличается критической централизованностью, значит, надо качать в противоположную сторону, то есть к истинному федерализму.

И если такой политический пробел будет сохраняться и дальше, то любой новый рейд российской вооруженной оппозиции можно будет воспринимать скорее как "удачную разведку боем" или "удачный маневр по сковыванию сил противника", чем реальную интервенцию с целью подрыва базы режима Путина.

Ну или еще для иллюстрации пример – почему-то при размышлениях о перспективах развала РФ всех пугает условные "Кадыровцы" с ядерной бомбой как неконтролируемые субъекты, поведение которых невозможно предсказать.

Но почему-то никто не задается вопросом, что если в руки условных "Кадыровых" попадут еще большие запасы конвенционного вооружения армии РФ, что со строевых частей, что со складов хранения, то от этого тоже никому легче не будет.

Вот есть, например, в РФ некий "депутат Госдумы" Гурулев, заодно и фактический лоббист 103-го бронетанкового ремонтного завода в Забайкалье, где восстанавливают старые Т-62, вот уже и положен прецедент.

Соответственно, даже когда режим Путина в России рухнет по вертикали и горизонтали, это вряд ли будет означать территориальный развал самой РФ.

Соответственно, стоит соревноваться больше за "демилитаризованную", то есть максимально без ВПК и запасов вооружения, чем географически разделенную РФ.

Ибо если Россия и дальше будет сохранять свои огромные территории, но армия у нее будет настолько небоеспособна, как например армия той же Канады сейчас, для которой уже "достижения" набрать эскадрон в 15 танков, то цивилизованный мир тоже устроит и такая перспектива.

Источник: пост Киричевского в Facebook