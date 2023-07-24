"Це хтось повинен зробити руками": ексзаступник міністра оцінив шанси на розпад росії

Дмитро Золотухін не вірить у швидке вирішення питання

Розпад росії найближчим часом малоймовірний, оскільки нема людей, які могли б реалізувати подібний сценарів.

Таку думку озвучив в інтерв’ю "Телеграфу" колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

"Коли ми говоримо про демонтаж російської федерації, про розвал, про розпад — це хтось має робити руками. Нам потрібно знати ім’я того матроса, який увійде до палацу володимира путіна і скаже, що варта втомилася. Це мають бути чиїсь руки. І особисто я, наприклад, не вірю, що такі руки, в принципі, існують", — зазначив експерт.

За його словами, такою людиною, попри очікування, не стане і диктатор володимир путін.

"Один з експертів сказав мені, що володимир путін сам розвалить росію. Тобто, він доведе країну до ручки, і рф сама розпадеться. Розпадається — це зворотне слово, яке не має на увазі, що є хтось, хто це робить. Тобто, вона нібито сама повинна розлетітися на шматки. Це буде, як в українському гімні, де написано, що "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці". Але такий підхід є помилковим. Саме тому я не вірю, що росія розпадеться, бо вона не може сама собою це зробити. І сам путін цього не забезпечить, яким би він злим генієм не був", — вважає Дмитро Золотухін.

Тим часом, устрій росії все ж таки можна змінити, зазначив експерт.

"Йдеться про внутрішню трансформацію росії. І якщо тих, хто може забезпечити розпад росії, немає, то можна знайти тих, хто може забезпечити її трансформацію", — говорить колишній заступник міністра.

Детальніше про можливу долю росії читайте у матеріалі "Телеграфа": "Я не вірю, що росія розпадеться, але є інший сценарій перемоги України", — Дмитро Золотухін.

Раніше "Телеграф" писав про те, що навіть коли режим путіна в росії впаде по вертикалі та горизонталі, це навряд чи означатиме територіальний розвал самої росії.